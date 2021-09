Faalt deze poging, dan is de kans op nieuwe verkiezingen reëel

Het verdriet van GroenLinks: hoe de partij van Klaver zichzelf buitenspel plaatste

18:51 GroenLinks had één doel: meeregeren. In 2017 was een formatiepoging stukgelopen, nu moest het wél lukken. Maar de partij zette zichzelf buitenspel door de PvdA te blijven vasthouden.