Extra geld voor politie en cybercrime

Dit weekend begint volgens de politiebonden ‘de heftigste politieactie ooit’. Los van hulp bieden bij 112-meldingen wil de politie het werk neerleggen. Ze vinden dat hun loon omhoog moet en er soepeler moet worden omgegaan met dienstroosters, zodat de werkdruk niet te hoog wordt, stellen ze. Door de actie dreigen er echter geen of onvoldoende agenten te zijn rond festivals of voetbalwedstrijden in de Eredivisie.

Risico

De bonden laten al weten niet onder de indruk te zijn. ,,Tenzij er voor het weekeinde een cao-akkoord komt, of de rechter er een stokje voor steekt, gaan de acties door’’, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. NPB-voorzitter Jan Struijs rekent erop dat dit gaat gebeuren. ,,We hebben daar goed over nagedacht. De veiligheid van burgers zullen we nooit uit het oog verliezen.”