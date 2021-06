Explosief memo Omtzigt is bom onder CDA én formatie

Omtzigt: miljoen euro niet geregistreerd

In het memo meldt Omtzigt ook dat een sponsorbijdrage van bijna een miljoen euro aan de CDA-campagnekas voor de verkiezingen niet is geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het geld was afkomstig van slechts drie sponsoren, stelt Omtzigt in het vertrouwelijke stuk.

Grote donaties moeten verplicht gemeld worden. Omtzigt vroeg overzichten op bij het ministerie, maar kwam de drie sponsoren nergens tegen. Het gaat volgens hem om mensen die ‘belang hebben bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen zoals die in Wopkes New Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt. Daar heb ik moeite mee. En het maakt het CDA kwetsbaar'. Ook schrijft Omtzigt: ‘Door het gebrek aan een inhoudelijk debat en een ‘denktank’ van prominenten binnen de partij loopt het CDA ernstig gevaar dat zijn beleid in toenemende mate bepaald gaat worden door buitenstaanders, lobbyisten die uiteindelijk zelfs ‘meeschrijven’ aan het verkiezingsprogramma, zonder dat daarin nog een duidelijke CDA-lijn kan worden ontdekt’.