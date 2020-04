Experts koersen af op advies: basisscholen weer open, middelbare scholen nog niet

Op middelbare scholen is de situatie anders, schrijven de deskundigen. In tegenstelling tot basisscholen bedienen middelbare scholen een groter gebied. Het zijn ‘hubs’ in het netwerk van contacten tussen kinderen. ,,Door hun regionale karakter dragen ze meer bij aan mogelijke bovenregionale verspreiding van het virus”, waarschuwt het OMT.



Het Outbreak Management Team benadrukt dat het nu nog niet kan adviseren over het versoepelen van de coronamaatregelen, waaronder de schoolsluiting. Aanvullende informatie over de rol van kinderen in de verspreiding van Covid-19 ‘ontbreekt nog’. ,,Het OMT is van mening dat er meer achtergrondinformatie en onderbouwing nodig is om gewogen advies te kunnen geven.”