Exitpoll: Nieuwkomer BBB stevent af op megawinst bij verkiezingen, Van der Plas in tranen

De BoerBurgerBeweging bestormt de provinciehuizen, in Noord-Holland kan de partij van Van der Plas uitkomen op 14 procent van de stemmen, in ‘thuisprovincie’ Overijssel zelfs dik dertig procent. ,,Dit is onbeschrijfelijk", zei partijleider Caroline van der Plas in een eerste reactie. Dat BBB mee kon doen om de winst, bleek al uit de peilingen, maar dat het zo ruim kon worden, had Van der Plas (‘ik sta te trillen op mijn benen’) niet verwacht. ,,Ik dacht echt: what the fuck. In Noord-Holland al groot, dat is verstedelijkt gebied. Met steden als Amsterdam, Haarlem, Purmerend, Zaanstad en Alkmaar. Dat wordt een monsterzege.”