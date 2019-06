Europese waakhond legt gebruik GenX verder aan banden, Chemours hekelt besluit

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) verwelkomt het besluit, dat op voordracht van Nederland is genomen. Chemours is het er daarentegen niet mee eens dat de GenX-techniek nu het stempel krijgt van ‘zeer zorgwekkende stof’, terwijl de onderneming al voldoet aan zeer strenge eisen.

Voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’ gelden enorm scherpe eisen bij de vergunningverlening. Bedrijven die met deze stoffen werken, moeten alles uit de kast halen om emissies naar de lucht of lozingen naar water te voorkomen. Ook dienen ze het gebruik van de stoffen zoveel mogelijk af te bouwen.

Omwonenden

GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings (deklagen of oppervlaktebehandelingen) te maken. Sinds 2012 hanteert fabrikant Chemours in Dordrecht GenX bij het productieproces. Omwonenden kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de chemische stoffen die gebruikt worden bij de technologie.

Het RIVM heeft eerder onderzoek gedaan naar deze chemische stoffen in de lucht en in het water en diende het verzoek bij de Europese waakhond afgelopen maart in. Op de lijst van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen staan nu 199 zeer gevaarlijke stoffen.

Een woordvoerder laat weten dat volgens Chemours het besluit, dat in juli officieel wordt gepubliceerd, ‘teleurstellend is en niet gebaseerd is op solide wetenschappelijke gegevens'. ,,Bovendien vormt het een verontrustend precedent voor onze industrie en de maakindustrie als geheel. Voor alle duidelijkheid: deze beslissing heeft geen invloed op de productie noch op ons vermogen om onze klanten de producten te leveren die ze nodig hebben."

Aanzienlijk verminderen

Chemours heeft vorig jaar al beloofd om de emissies door GenX-gebruik op haar locatie in Nederland ‘aanzienlijk te verminderen’ en tegen het einde van 2020 een emissiereductie van 99 procent of meer te bereiken. ,,Daarnaast werken we momenteel al volgens de gebruiksregels voor zeer zorgwekkende stoffen”, aldus de zegsman. Praktisch gezien betekent dit oordeel dus niet veel.”