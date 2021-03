Europese Unie? Corona houdt niet op bij de landsgrenzen

Als minister smijt Wopke Hoekstra met miljarden, maar weet hij wat een kilo bananen kost?

9:47 Als minister van Financiën geeft CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra met enige regelmaat miljarden euro’s uit, maar let hij ook op de kleintjes? De politicus bleek vrijdagavond in Enschede geen flauw idee te hebben wat een kilo bananen nu in de supermarkt kost. “Liselot doet tegenwoordig onze belastingaangifte.”