Europese kopers tweedehands auto’s elk jaar voor 7 miljard euro schip in

Dat blijkt uit een studie van het Europese Parlement, die meteen ook een oplossing suggereert: uitbreiding naar heel Europa van de in België en Nederland al bestaande car-pass, waarin op regelmatige basis van elke auto de kilometerstand wordt bijgehouden. ,,Een eenvoudig systeem waarmee we sjoemelaars heel snel de pas kunnen afsnijden. Als de politieke wil er is, hebben we deze fraude vóór de verkiezingen van 2019 uitgebannen”, zegt de Vlaamse Europarlementariër Mark Demesmaeker (N-Va).



De dominante christendemocratische fractie wil dat ook. EVP-transportcoördinator Wim van de Camp: ,,Het zijn de gewone Nederlander en de gewone man of vrouw elders die het hardst worden getroffen. Hebben ze eindelijk geld om een tweedehandsje te kopen, en dan worden ze bedonderd waar ze bij staan. De elite heeft er geen last van, want die koopt nieuw.”



Een ander argument om stevig tegen de fraude op te treden, is de verkeersveiligheid. Van de Camp: ,,Auto’s waarmee is gesjoemeld missen per definitie onderhoud. Met 150.000 kilometer meer op de teller, zijn ook vitale onderdelen niet vervangen.”