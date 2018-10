Europees Parlement wil EU-museumkaart

Onrust in Kamer: kunnen we migratiep­act met gerust hart tekenen?

20 oktober In politiek Den Haag is onrust ontstaan over het VN-Migratiepact, waarin landen wereldwijd beloven dat ze migratie onderling beter gaan regelen. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD, asiel en migratie) zou het pact in december in Marokko moeten tekenen, maar een aantal fracties wil dat hij daarvan afziet.