Europees Parlement steunt Nederlandse kandidaat voor hoogste baan Frontex

Met video Minister Helder draagt speldje in plaats van OneLove-band, Qatari maken wél statement met armband

Minister Conny Helder stond vanmiddag zonder OneLove-band op de tribune van de wedstrijd Nederland-Qatar. In plaats daarvan had ze een OneLove-speldje op haar kleding, al was die door haar oranje-kleurige sjaal niet heel duidelijk zichtbaar. Haar Qatarese buren op de tribune maakten wel een opvallend statement met een band: ze toonden hun steun aan de Palestijnen.

30 november