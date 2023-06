Europarlementariër Sophie in ‘t Veld stapt over naar Volt: ‘Brussel geen prioriteit meer bij D66'

Europarlementariër Sophie in 't Veld stapt over van D66 naar Volt. Ze is teleurgesteld in de Europese koers van de democraten. Dat schrijft ze in een brief aan de D66-leden. Ze heeft haar besluit vrijdagmorgen aan partijvoorzitter Victor Everhardt bekendgemaakt.

In ‘t Veld zegt daarmee na dertig jaar haar lidmaatschap van D66 op. ,,Ik doe dat met een zeer zwaar gemoed, en grote innerlijke verscheurdheid en hartzeer’’, schrijft ze in de brief, die ze op Twitter deelt. Ze stelt dat D66 ooit een Europartij was en D66'ers nog steeds een warm voorstander zijn van de Europese Unie. Maar ze merkt dat de partij de laatste jaren de nationale politiek belangrijker vindt dan de Europese politiek.



,,De D66-voetafdruk in Brussel is heel klein geworden, en speelt omgekeerd nauwelijks een rol binnen de partij. Europa als verkiezingsthema is officieus van het prioriteitenlijstje afgevoerd’’, schrijft In 't Veld aan de leden.

Karikaturen

,,Terwijl de Europese Unie zich in een turbulente wereld razendsnel ontwikkelt, staat bij D66 de nationale politiek steeds meer centraal, steeds vaker ten koste van onze Europese doelen, en soms zelfs inclusief gebruik van karikaturen over ‘Brussel’ die we gewend waren van andere partijen.’’

In 't Veld zegt dat ze ‘nog niet klaar’ is in Europa. Daarom sluit ze zich aan bij Volt. ,,Mijn bevlogenheid voor Europa is niet minder, noch de wil om daar in een politieke context mee bezig te zijn’’, aldus de Europarlementariër. ,,Vanuit mijn Europese overtuiging sluit ik me daarom aan bij Volt. De sociaal-liberale, progressieve, radicaal pro-Europese visie van Volt sluit naadloos aan bij de visie waar ik me namens de kiezers al bijna twintig jaar elke dag voor inzet en blijf inzetten.’’

Radicale koers

D66-partijvoorzitter Everhardt betreurt de overstap van In ‘t Veld naar Volt. D66-leider Sigrid Kaag benadrukt vooral dat de partij vanuit Den Haag en Brussel zal blijven werken aan verdere democratisering, samenwerking en een radicale koers voor Europa.

,,Sophie was bijna twintig jaar een vaste kracht in het Europees Parlement. Ze zette zich in voor een sterker en veiliger Europa”, stelt Kaag in een verklaring op Twitter. ,,Als rapporteur van de onderzoekscommissie voerde ze recentelijk nog een succesvolle strijd tegen spionagesoftware. Haar vertrek markeert het einde van een lange periode.’’

D66-minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zei voor aanvang van de ministerraad dat hij In ‘t Veld ‘heel hoog’ heeft zitten. ,,Ze heeft zich twintig jaar lang ingezet voor Europa en dat waardeer ik zeer.” Haar kritiek herkent Weerwind niet.