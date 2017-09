Europarlement wil verplichte terugroepactie: Dieselgate blijft knoeiboel

Europarlementariërs van bijna alle partijen legden die eis vanmiddag op tafel in een debat met de Europese Commissie. Zij maakt goede sier met de strengere testen die sinds 1 september gelden voor nieuwe automodellen, maar doet weinig of niets aan de 35 miljoen veel te vuile diesels die op dit moment nog op de Europese wegen rondrijden, aldus het Parlement. Door hun uitstoot gaan elk jaar 72.000 Europeanen voortijdig dood. ,,Meer dan drie keer zoveel als er verkeersslachtoffers vallen”, zo rekende de Vlaamse sociaaldemocrate Kathleen Van Brempt voor.



,,In Amerika kreeg de industrie 20 miljoen boete, hier nog geen eurocent. Intussen sterven hier dagelijks mensen”, vulde de Franse Groene Karima Delli aan. Ze besloot haar betoog met een immense hoestbui. Volgens haar Nederlandse partijgenoot Bas Eickhout is de software-update, ook als die wel wordt uitgevoerd, een lachertje: ,,25 tot 30 procent minder uitstoot voor auto’s die vier tot vijf keer te veel uitstoten. De auto’s zelf, de hardware, moeten ook worden aangepast.” ,,En de software van politici in Brussel en Berlijn”, meent Stefan Eck (ultralinks).