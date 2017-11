EU: Totale impasse over landbouwgif glyfosaat

Het Parlement, dat alleen maar een adviserende stem heeft, is er al wel uit: vijf jaar verlengen en meteen nu al besluiten dat het de laatste keer is geweest. Op die manier heeft de industrie vijf jaar de tijd om te werken aan een onkruidverdelger die net zo effectief is, maar minder schadelijk voor gezondheid en milieu. Dat het product schadelijk is staat vast, over de vraag of het ook kankerverwekkend is spreken deskundigen elkaar tegen. Intussen is glyfosaat wereldwijd al op een zo grote schaal gebruikt dat het bijna overal in landbouwgrond en oppervlaktewater terug is te vinden. Via primaire levensmiddelen heeft het dus ook al zijn weg gevonden naar het menselijk lichaam. Dat is een minder prettige wetenschap, voor wie gelooft in de deskundigheid van de wereld gezondheidsorganisatie. Die noemt glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’.