EU-parlement onderzoekt corruptie Malta na dood journaliste

Het onderzoek is een reactie op de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia, die vorige week omkwam door een autobom. Volgens Guy Verhofstadt, de voorzitter van de liberale fractie in het parlement, lijkt corruptie op Malta ,,wijdverbreid'' en ,,een winstgevend businessmodel''.



Het parlement nam eerder deze week al een minuut stilte in acht voor de ,,heldhaftige'' Galizia. Zij schreef veel verhalen over corrupte praktijken in het EU-land met ruim 430.000 inwoners. De perszaal van het parlement in Straatsburg wordt naar haar vernoemd. ,,Het voorbeeld dat Daphne gaf mag nooit worden vergeten'', zei parlementsvoorzitter Antonio Tajani in aanwezigheid van haar familie.



De Maltese regering heeft 1 miljoen euro uitgeloofd voor informatie die leidt naar de daders en staat open voor internationale steun bij het opsporingsonderzoek.