EU-landen willen uitstel verzetten van klok

Dat bleek na afloop van een vergadering van de EU-transportministers in het Oostenrijkse Graz. Daar discussieerden zij voor het eerst over het voorstel van de Europese Commissie, die eind maart 2019 voor het laatst de klok een uur vooruit wil zetten. Elk land moet zelf bepalen of het de klok dan in oktober wel of niet een uur terugzet naar wintertijd.

Een aantal lidstaten vindt zelfs dat handhaving van het huidige systeem met een zomer- en wintertijd een optie in de onderhandelingen moet zijn.

Nederland heeft nog geen officieel standpunt ingenomen over de kwestie. Den Haag is nog altijd in dubio, waarschijnlijk omdat Nederland tot op het bot verdeeld is. Uit een eerdere peiling van Maurice de Hond blijkt dat 44 procent van de Nederlanders een voorkeur heeft voor de zomertijd als vaste tijd, terwijl 38 procent de wintertijd verkiest.

Wat is beter?

De zomertijd is al jaren onderwerp van discussie. Kiezen voor de zomertijd betekent dat het in de zomer ’s avonds langer licht blijft, maar dat het diep in de wintermaanden wel tot 10 uur ’s ochtends kan duren voordat het licht wordt.

Tegenstanders wijzen op de vele nadelen van een aparte zomer- en wintertijd: meer hartaanvallen, meer verkeersongelukken en gezondheidsschade bij vooral jongeren en ouderen. Ook dieren raken van slag door het uur tijdsverschil, stellen ze. Zo geven koeien door het uur tijdsverschil minder melk.

Toch heeft zomertijd, die in 1977 werd ingevoerd vanwege de oliecrisis, ook een aantal voordelen. Zo vermindert de zomertijd de misdaad, vallen er minder verkeersdoden en neemt het energieverbruik af. Bovendien is zo’n uurtje langer licht ook gunstig voor horeca en het toerisme.

De wintertijd - de standaardtijd - zou volgens chronobioloog Bert van der Horst beter zijn voor onze gezondheid. ,,Onze bioklok richt zich puur op licht en donker. Die maakt ons het meest actief rond de hoogste stand van de zon. In de wintertijd is dat rond half één ’s middags, in de zomertijd pas rond half twee. Dat zorgt voor een verschuiving”, aldus Van der Horst in gesprek met deze krant.

