Esther Ouwehand niet voorgedragen als lijsttrekker PvdD, onderzoek naar integriteitsschendingen

Verkiezingsblog LIVE | Naast Van der Staaij vertrekt ook SGP'er Bisschop ‘in goed overleg’ uit de Kamer

Twee van de drie zittende SGP-Kamerleden vertrekken uit de Tweede Kamer. Niet alleen partijleider Kees van der Staaij, maar ook Roelof Bisschop ziet af van een plek op de kandidatenlijst voor de verkiezingen, laat de partij weten. ‘In goed overleg’ is besloten dat Bisschop, die al elf jaar in de Kamer zit, na de verkiezingen niet terugkeert. Mis niks van de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in ons blog.