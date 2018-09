Esther de Lange opnieuw CDA-lijsttrekker in Europarlement

Volgens partijvoorzitter Ruth Peetoom heeft De Lange 'ruime ervaring en een stevige positie in de grootste partij van het Europees Parlement'. De Lange is onder meer vicefractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), de fractie van de christendemocraten in het Europees Parlement.



De Lange vindt het 'hoog tijd om Europees leiderschap te tonen'. De wereld is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. ,,Vrede en veiligheid zijn geen automatismen meer en ons welzijn moeten we veel actiever gaan beschermen."



De CDA-fractie in het Europees Parlement telt op dit moment vijf leden. De Europese Parlementsverkiezingen in Nederland vinden plaats op 23 mei 2019.