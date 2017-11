Er is al genoeg nepnieuws in omloop

Over de ramp met de MH17 doen veel complottheorieën de ronde. Voor de nabestaanden van de slachtoffers die recht hebben op de waarheid en berechting van de daders, is dat al pijnlijk genoeg. Dat zich op een informatieavond in mei van dit jaar een Oekraïense asielzoeker meldde die twijfel probeerde te zaaien over de toedracht, leidde dan ook tot ergernis bij aanwezige nabestaanden. Niet alleen omdat de man een nepgetuige bleek die de ramp helemaal niet heeft gezien. Ook omdat hij de suggestie wekte dat het toestel niet is neergehaald door een Russische buk-raket (zoals uit onderzoek is gebleken) maar door Oekraïense vliegtuigen. Dat is desinformatie die eerder door de Russen de wereld werd in geholpen en waar ze later weer van terugkwamen.