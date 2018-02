Emotionele Zijlstra ziet droom uiteenspatten

Diepe zucht

Zijlstra slaakte na die woorden een diepe zucht. ,,Ik was vol energie en plannen”, zei hij nog voor zijn stem brak. ,,Sorry voorzitter”, weet hij nog uit te brengen, voor hij zijn ambtenaren op het ministerie bedankt. Makkelijk was het niet – Zijlstra wilde bij de verdeling van de kabinetsposten maar wat graag minister van Buitenlandse Zaken zijn. ,,U mag best weten dat er een traantje gevloeid is”, bekende hij na afloop. ,,Maar bij dit vak hoort ook dat je je verantwoordelijkheid neemt. Dat is hard. Ik drink vanavond een glas wijn met mijn vrouw en dit was het, na elf jaar. Ik ben dankbaar dat ik het land zo lang heb mogen dienen.”

Datsja

VVD’er Zijlstra kwam in de problemen nadat bekend werd dat hij sinds 2016 een verhaal vertelt over een gesprek met de Russische president Poetin in diens datsja. In werkelijkheid was hij daar helemaal niet aanwezig. Hij ‘leende’ het van iemand anders. Het verhaal dat hij hoorde, over Poetins gedachten over een Groot-Rusland – inclusief Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische Staten en Kazachstan als ‘nice to have’ - was volgens hem van ‘geopolitiek belang’. Om die reden wilde hij het wereldkundig maken, maar hij kon de bron, oud-Shell-topman Jeroen van der Veer, niet openbaren. Daarom vertelde hij het alsof hij zelf in het buitenhuis van Poetin was. Zijlstra houdt vol dat dit verhaal, waar hij in 2014 van hoorde, klopt. ,,Ik blijf daar volledig achter staan.”