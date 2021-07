Emoties achterban Bij1 lopen hoog op: ‘Begrijpelijk dat leden meer info willen’

Rapport commissie-Spies CDA’ers verdeeld: ‘Partijtop heeft zich van lelijke kant laten zien’

10 juli Het rapport van de commissie-Spies moet vandaag het begin markeren van de wederopstanding van het CDA. Maar of dat zonder kleerscheuren voor de partijtop lukt, is de vraag. ,,We moeten schoon schip maken.’’