‘Elke keer als Thieme binnenkwam, was ik op mijn hoede’

In een interview met deze site stelt Van Kooten vandaag dat medewerkers worden uitgebuit, dat voor tegenspraak geen ruimte is en dat PvdD’ers zich niet mogen bezighouden met ‘futiele mensendingen’. Ze botste hierover de laatste tijd regelmatig met partijleider Marianne Thieme. Van Kooten stapte afgelopen dinsdag op. ,,Ik herken haar verhaal helemaal’’, zegt een voormalig beleidsmedewerker, die jarenlang voor de PvdD-Tweede Kamerfractie werkte. Op voorwaarde van anonimiteit bevestigen twee oud-medewerkers de bevindingen van Van Kooten. Hun namen zijn bekend bij de redactie. Een huidige werknemer, net als een actief PvdD-gemeenteraadslid, herkennen zich in het beeld dat het opgestapte Kamerlid schetst.

Machine

,,De angst onder medewerkers op de fractie is enorm’’, zegt een van hen. ,,Elke keer als Marianne Thieme de kamer binnenkwam, was ik op mijn hoede. Ze kon om niets uit haar slof schieten en bevelen uitdelen. Sommige collega’s hielden het nog geen dag uit.’’ De partijtop zou geen enkele persoonlijke interesse in medewerkers tonen. ,,Je moest doorwerken alsof je een machine in een fabriek was.’’



De ‘verziekte cultuur’ is volgens sommigen te wijten aan de verstoorde relatie tussen Thieme en de nummer twee van de partij, Esther Ouwehand. In 2010 werd Ouwehand door de partijtop, inclusief Thieme, niet opnieuw op de kandidatenlijst gezet. Uiteindelijk keerde het partijcongres zich tegen die keuze en kwam Ouwehand opnieuw in het parlement.