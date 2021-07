Eindtoets basisschool gaat op de schop

Kinderen uit groep 8 van de basisschool kunnen zich nu al inschrijven voor een middelbare school, terwijl ze hun eindtoets (meestal de cito-toets) nog niet hebben gemaakt. Wel hebben zij dan al een advies van hun leraar gekregen over welke niveau het beste bij hen past: van vmbo tot vwo. Wanneer later uit de eindtoets blijkt dat het kind een hoger niveau aankan, lukt het hen lang niet altijd om nog een passende school te vinden. Jaarlijks vissen zo’n 2000 kinderen met een aangepast schooladvies daardoor achter het net.

De Tweede Kamer is het eens met minister Arie Slob (Onderwijs) dat de eindtoets voortaan kort na het schooladvies moet worden gemaakt. Pas als van alle leerlingen duidelijk is welk niveau ze aankunnen, moet er een vast aanmeldmoment komen voor de middelbare school. Slob zelf denkt in de week van 1 april. Dat zou betekenen dat de eindtoets eerder moet worden gemaakt dan nu, namelijk begin februari in plaats van half april.

Eindmusical

Hoewel er steun is voor het idee, lopen de meningen in de Kamer over de uitwerking ervan ver uiteen. Zo wil regeringspartij D66 de eindtoets niet naar voren halen in de tijd, maar juist naar achteren schuiven.

D66-Kamerlid Paul van Meenen is bang dat scholen anders vanaf februari vooral nog bezig zijn met de eindmusical. Wat hem betreft komt het aanmeldmoment vlak voor de zomervakantie te liggen. Middelbare scholen zijn daar juist op tegen, omdat ze dan te weinig tijd zeggen te hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.

Slob heeft de behandeling van een wetsvoorstel die het centrale aanmeldmoment moet regelen, door alle discussie in de Tweede Kamer nu uitgesteld tot na de zomer.

Verder wil een deel van de Kamer ook dat de eindtoets zwaarder meetelt bij het schooladvies. VVD-Kamerlid Marielle Paul komt met een wetswijziging, waardoor leraren de uitslag van de toets niet zo maar naast zich neer mogen leggen als daaruit blijkt dat een kind een hoger niveau aankan dan de leraar aanvankelijk dacht.

Onderschatting

,,In een op de drie gevallen stelt een leraar zijn schooladvies niet bij wanneer de eindtoets hoger uitvalt’’, zegt Paul. ,,Dat heeft te maken met onderschatting. Vooral kinderen uit achterstandsgezinnen en meisjes hebben daar last van.’’ Straks zou een leraar zijn schooladvies altijd moeten aanpassen aan de uitslag van de toets, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Vorig jaar konden kinderen door de corona-epidemie geen eindtoets maken en kregen ze alleen een schooladvies. In dat jaar kregen kinderen gemiddeld een lager schooladvies dan in voorgaande jaren. Ze hadden niet de kans gekregen om met de toets te laten zien dat ze meer in hun mars hadden. Uit onderzoek blijkt dat vooral kinderen van lager opgeleide ouders daar de dupe van waren.

Beter zo?

