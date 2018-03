Eindstand referendum: Merendeel tegen sleepwet

Minister: ook buitenlandse trucks moeten aan milieunorm voldoen

11:26 Buitenlandse vrachtwagens moeten ook voldoen aan strenge normen voordat ze worden toegelaten tot milieuzones in de grote steden. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Desnoods moeten in Europees verband afspraken komen over de uitwisseling van uitstootgegevens, zodat oude en vervuilende trucks kunnen worden geweerd.