Eind 2022 invoering statiegeld op blikjes

Het statiegeld van 15 eurocent is hetzelfde bedrag dat momenteel is geplakt op kleine plastic flesjes. Het doel van de maatregel is de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats van dat ze in ons milieu belanden.



Van Veldhoven: ,,De coronacrisis heeft de grootste prioriteit van dit kabinet. Tegelijkertijd blijf ik me ook op andere terreinen inzetten voor een gezonde en schone toekomst. Zo’n 150 miljoen blikjes die jaarlijks in het milieu belanden, ongeveer 25 olympische zwembaden vol, horen daar niet bij.”



De producenten moesten het aantal blikjes dat in het milieu terechtkomt met minimaal 70 procent laten afnemen in de loop van 2021 ten opzichte van het gemiddelde van 2016/2017. Nu blijkt uit recente cijfers over vorig jaar dat voor de tweede keer op rij het aantal blikjes helemaal niet is afgenomen, en zelfs met 27 procent is toegenomen.