Eerste Kamerleden blijven thuis vanwege corona

video Baudet dacht gedrogeerd te worden tijdens debat in 2018: ‘Ze hebben wat in mijn glas gedaan’

22 oktober Thierry Baudet dacht in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 dat hij was gedrogeerd tijdens een lijsttrekkersdebat. De leider van Forum voor Democratie vermoedde dat iemand iets in zijn glas water had gedaan. Het bleek vals alarm.