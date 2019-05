Eerste Kamer zeer kritisch over renteverhoging studieleningen

Voorjaarsnota Kabinet sluit deal met gemeenten over betere zorg voor jongeren en psychische patiënten

16:30 Het kabinet is er, na lang en intensief onderhandelen, in geslaagd afspraken te maken met de gemeenten over een extra zak geld om de lokale problemen in de jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg aan te pakken.