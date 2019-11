Eerste Kamer wil af van subsidie op biomassa

De bijstook van hout, biomassa genoemd, is omstreden. In totaal wordt voor 3,6 miljard euro aan subsidies verstrekt om biomassa te verstoken in kolencentrales. Op papier is het namelijk goed voor het milieu. Het idee is dat hout uit bossen komt die weer worden aangeplant. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding wordt dan weer gecompenseerd door de nieuwe bomen die het weer opnemen uit de lucht.



Vooraanstaande wetenschappers vegen echter de vloer aan met deze manier van redeneren. Als er al bomen worden terug geplant, duurt het vaak decennia voordat die zo groot zijn dat ze voldoende CO2 uit de lucht kunnen opnemen. Op de korte termijn is het verstoken van hout volgens hen zelfs vervuilender dan kolen.



Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft geen moeite met de motie. Hij wijst erop dat dit kabinet al geen nieuwe subsidies meer verstrekt aan kolencentrales om biomassa bij te stoken. Wel zijn er in het verleden al subsidies toegezegd. Die hebben een looptijd van acht jaar. De laatste verloopt in 2027. Daar kan het kabinet niet meer onderuit.