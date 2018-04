Eerste Kamer stemt in met smartengeld voor nabestaande

Slachtoffers zelf konden al smartengeld krijgen, maar nu komen ook hun naasten daarvoor in aanmerking. De rechter kan daders straks veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van 12.500 tot 20.000 euro, afhankelijk van de ernst van het aangedane leed.



Bij immateriële schade of leed in civiele zaken, waarvoor bijvoorbeeld een bedrijf, ziekenhuis of automobilist aansprakelijk is, dekt een verzekeraar vaak de schade. Plegers van bijvoorbeeld een gewelds- of zedenmisdrijf moeten zelf betalen. Is de dader daartoe niet in staat, dan schiet de staat het smartengeld voor en verhaalt dat vervolgens op de dader.



In veel andere landen was er al een regeling voor deze zogeheten 'affectieschade'. De laatste jaren groeit in de Nederlandse rechtspraak de aandacht voor het slachtoffer en zijn of haar naasten.



,,Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking'', aldus minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming). ,,Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.''