‘Eerste Kamer maakt misbruik van machtspositie’

De Eerste Kamer heeft te veel macht, is te politiek en opportunistisch. Daarom zouden verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer tegelijk moeten plaatsvinden, stelt parlementair historicus Bert van den Braak in zijn nieuwe boek.

,,De verkiezingen van de Provinciale Staten worden overschaduwd door de landelijke politiek omdat ze worden gezien als een tussentijdse peiling. Dat is onwenselijk, het gaat immers om de Provinciale Staten’’, zegt Bert van den Braak. De Provinciale Staten kiezen na 15 maart de Eerste Kamer. ,,Waar het eigenlijk echt over gaat, is of er straks door het vierde kabinet-Rutte alleen maar deals gesloten worden met PvdA en GroenLinks, of dat er meer partijen voor nodig zijn. Scherper gezegd: het gaat erom of de constructieve partijen een meerderheid halen.’’

25 jaar geleden promoveerde Van den Braak op onderzoek naar de Eerste Kamer. Toen was sprake van een terughoudende Eerste Kamer, die chic een ‘chambre de réflexion’ werd genoemd. Het huidige tijdsgewricht is veel politieker. De politiekere rol van de Eerste Kamer is aanleiding voor kritiek in zijn nieuwe boek De Eerste Kamer 1996-2021, Tussen nuttig en overbodig. Door de versplintering van het politieke landschap hebben de kabinetten-Rutte geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

Die werkelijkheid dwingt premier Rutte zaken te doen met de oppositie in de Senaat. De oppositie kan zeggen: we steunen uw voorstel pas als u tegemoet komt aan onze eisen. ,,Het is heel begrijpelijk dat ze die mogelijkheid gebruiken’’, zegt Van den Braak. De parlementair historicus plaatst er wel kanttekeningen bij. Want linkse partijen als PvdA, GroenLinks en ook SP waren tegen de Eerste Kamer zoals die nu is en soms bepleitten ze afschaffing. Of een wetsvoorstel moest na behandeling in de Eerste Kamer terug naar de Tweede Kamer voor het laatste woord. ,,Als die partijen dat nu allemaal vergeten en er nu zo’n politisering vanuit de Eerste Kamer plaatsvindt, dan is dat toch wel opportunistisch.’’

Afdwingen

Terughoudend en reflectief vindt Van den Braak de Senaat niet meer. ,,Als je zegt: we gaan dit en dat afdwingen. Dat is gewoon misbruik maken van de positie van de Eerste Kamer.’’

Omdat volgens hem de landelijke politiek in de campagne de Provinciale Statenverkiezingen kaapt, worden die gezien als een ‘tussentijdse peiling’. Dat verstoort normaal regeren en het politieke primaat ligt niet meer bij de Tweede Kamer, maar bij de indirect gekozen Eerste Kamer, die vetorecht heeft. Van den Braak ziet partijen die niets willen veranderen aan de positie van de Eerste Kamer en partijen die vinden dat de Eerste Kamer moet worden afgeschaft.

Hij doet een compromisvoorstel waarover partijen na de verkiezingen een fundamenteel debat zouden kunnen voeren. ,,Geen afschaffing van de Eerste Kamer, maar een zekere beperking. We willen dat de Provinciale Staten over de provincie gaan en niet over de landelijke verhoudingen. Dat moet je dan niet vermengen. Kies dan ook de Eerste Kamer rechtstreeks, tegelijk met de Tweede Kamer. Maar dat kan alleen als het niet elkaars concurrenten worden. Dan moet er iets gebeuren aan de macht van de Eerste Kamer. Die moet dan geen laagdrempelig vetorecht hebben.’’

Hij heeft nog een voorstel: ,,Als een wetsvoorstel in de Eerste Kamer geen gewone meerderheid haalt, is er een terugzendplicht naar de Tweede Kamer voor het laatste politieke oordeel. Wordt het met twee derde meerderheid in de Senaat verworpen, dan is het wetsvoorstel van tafel.’’

Lastig

Voor wat Van den Braak wil, is een grondwetswijziging nodig. De procedure daarvoor is lastig: eerst is een gewone meerderheid nodig en daarna moet in beide Kamers twee derde ermee instemmen. De politiek moet zich daar niet door laten afschrikken, vindt hij. ,,De reactie is dan vaak: we beginnen er maar niet aan, want dat is zo ingewikkeld. Ik weet niet of dat nou zo duurzaam is.’’

Deze week zei Annemarie Jorritsma, VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, dat ze een voorstander is van een Senaat met minder macht. Van den Braak: ,,Dat verraste me aangenaam. Rutte heeft weleens gezegd dat hij het een bizar systeem vindt zoals de Eerste Kamer wordt gekozen. Doe er dan wat aan!’’

