Eerste hobbel genomen voor referendum Donorwet

Het kabinet schaft het raadgevende referendum af. Lang leek het erop dat het referendum over de Wet op de Inlichtingendiensten (WIV) die op 21 maart werd gehouden de laatste zou zijn. Maar omdat de Eerste Kamer nog moet instemmen met het intrekken van de referendumwet, zien tegenstanders van de donorwet hun kans schoon om te proberen die ook nog een keer voor te leggen aan de bevolking.



Volgens mede-initiatiefnemer en GeenStijl-redacteur Bart Nijman is het nog hard werken om dat te laten lukken. Volgens de regels van de wet gaat de Kiesraad pas eind deze maand de steunbetuigingen tellen. Daarna begint vanaf 3 mei de tweede termijn: dan moeten er binnen zes weken tijd 300 duizend handtekeningen worden verzameld. Na 14 juni gaat de Kiesraad dan bekijken of dat aantal gehaald is en kan er alsnog een referendum worden afgedwongen. Maar als de Eerste Kamer vóór die tijd de wet heeft afgestemd (en daar is een meerderheid voor) en de afschaffingswet is ondertekend, dan is alle moeite voor niks geweest.