Eerdmans en Nanninga doen met nieuwe partij JA21 mee aan verkiezingen

Het tweetal stapte onlangs op bij Forum voor Democratie. ‘Wij en vele andere mensen die van ons land houden willen door met JA21; voor de kiezer en voor Nederland. Want het werk is niet af: nog altijd bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts’, kondigen ze aan op sociale media. Een verkiezingsprogramma en kandidatenlijst zijn er nog niet, die volgen later.