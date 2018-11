Economen hekelen gepolder: ‘ramp voor klimaatbeleid’

50Plus mag afscheid nemen van wetenschap­pe­lijk bureau

15:36 50Plus mag per 1 januari afscheid nemen van het wetenschappelijk bureau. Ook hoeft de partij niet te openbaren welke subsidie is aangevraagd voor een nieuw wetenschappelijk instituut. Dat heeft de Haagse voorzieningenrechter vanmiddag bepaald in kort geding.