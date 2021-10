Duizenden of tienduizenden? Niemand weet hoeveel Afghanen hier asiel willen

1. Wat is het probleem?

Nadat heel Afghanistan half augustus in handen kwam van de taliban, evacueerde Nederland 2500 mensen uit hoofdstad Kaboel tijdens een chaotische operatie. Dat was vijf keer meer dan Nederlandse militairen vooraf dachten. Toch bleven er mensen achter. Nederlanders, Afghanen die als tolk voor Nederlandse militairen hadden gewerkt en anderen die op enige manier een link hebben met ons land. Al eerder besloot de Tweede Kamer dat tolken die gevaar lopen door hun werk voor de Nederlandse krijgsmacht recht hebben op asiel in ons land. Maar in augustus kwam daar een grotere groep bij: Afghanen die bijvoorbeeld als kok of chauffeur voor Nederland hadden gewerkt of voor een Nederlandse hulporganisatie, mensen- en vrouwenrechtenverdedigers en journalisten die Nederlandse collega’s hadden bijgestaan. Het kabinet sputterde tegen, vreesde toen al dat zo’n motie moeilijk uitvoerbaar zou zijn. Maar de Kamer, onder leiding van D66-Kamerlid Salima Belhaj, dwong het af. Dat bezorgt het kabinet nu kopzorgen.