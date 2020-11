Duits-Nederlands pleidooi: Leun niet achterover nu Biden is gekozen, trek de knip voor defensie

Video Minister Slob vindt an­ti-homoverkla­ring scholen ‘een brug te ver’, OM onderzoekt uitlatin­gen bewindsman

10 november Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) gaat verklaringen die ouders op sommige reformatorische scholen moeten ondertekenen onder de loep nemen om te kijken of het in strijd is met een veilige schoolomgeving. In die teksten moeten ouders bijvoorbeeld afstand nemen van homoseksualiteit. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de strafbaarheid van Slobs eerdere uitspraken.