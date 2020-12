Drie ton subsidie voor hulp aan lhbti’ers in gesloten gemeenschappen

Eerder werd al eenzelfde bedrag uitgetrokken om geweld in te dammen tegen vrouwen en om migrantenvrouwen uit een isolement te halen. Een ‘tweede stap’ is volgens het plan om ‘culturele onderdrukking aan te pakken’, net als ‘het ondersteunen van zelfbeschikking’. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de positie van lhbti’ers in gesloten gemeenschappen.