Draai rond referendum maakt wantrouwen alleen maar groter

Er komt geen referendum waarbij kiezers besluiten van de Tweede Kamer kunnen terugdraaien. Het was na de verkiezingen al duidelijk dat er geen tweederde meerderheid zou zijn om deze grondwetswijziging mogelijk te maken. Daarvoor hebben de traditionele tegenstanders van een referendum (VVD, CDA, ChristenUnie en SGP) te veel zetels. Maar dat ook de oorspronkelijke indieners van het wetsvoorstel D66, PvdA en GroenLinks hun handen er vanaf hebben getrokken, is potsierlijk. Partijcongressen van die partijen kregen koudwatervrees na het Brexit- en het Oekraïnereferendum en keerden zich tegen het voorstel. Dat zou je ook een vorm van inspraak kunnen noemen, maar dan wel een heel beperkte in vergelijking met wat die partijen eerder bepleitten.



Dat het bindend referendum er niet komt, is geen groot verlies. Tegenstanders worden door pleitbezorgers standaard uitgemaakt voor ondemocratisch. Zij zouden geen vertrouwen hebben in de burger en weigeren hen meer invloed te geven. Maar dat is onzin. Alsof er geen democratische argumenten zijn om geen referendum te willen. Groot nadeel van een referendum blijft dat er alleen een ‘ja’ of ‘nee' mogelijk is. Er is geen ruimte voor nuance of compromis. Dat maakt dat de wens van een groot gedeelte van de stemmers bij een referendum bij voorbaat niet gehoord kan worden.



Door het afstemmen van het bindende referendum blijft nu alleen de mogelijkheid van een raadgevend referendum over. Daaraan zitten nog veel grotere nadelen omdat het weliswaar inspraak veinst, maar de praktijk leert dat de politiek de uitslag toch meestal naast zich neer legt. Dat komt het vertrouwen in ons democratisch systeem niet ten goede. Door de draai van D66, PvdA en GroenLinks is dat alleen maar erger geworden. Van partijen mag worden verwacht dat ze beter nadenken vooraf. Nu is ontevreden burgers een worst voorgehouden waarna die schielijk is weggehaald.