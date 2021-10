‘Doe onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de danswereld’

In een gepland debat over misstanden in de turnsport zullen komende woensdag in elk geval D66, GroenLinks en SP aandacht vragen voor vergelijkbare problemen in de danswereld.



Na onthullingen over het ‘giftige klimaat’ en een ‘verkrachtingscultuur’ in de wereld van de latin dance, kwamen er ongeveer zestig meldingen binnen bij klokkenluider Kim Koumans. Zij was jarenlang professioneel danser en werd ook slachtoffer van scheldpartijen, aanranding en seksueel misbruik: ,,Ik was slechts een gebruiksvoorwerp en wegwerpartikel”, zei ze dit weekeinde in een interview.