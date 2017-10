Dit zijn de plannen van Rutte III

Na drie maanden onderhandelen is het regeerakkoord van Rutte III klaar. We zetten de belangrijkste en opmerkelijkste plannen op een rij:

Aanpassing belasting eigen woning

De afschaffingstermijn van de zogeheten Wet Hillen wordt opgerekt. De termijn is nu 20 jaar, maar wordt 30 jaar. De partijen hopen daarmee de pijn wat te verzachten.

Veiligheid en Justitie

- De begroting wordt losgekoppeld van boetes. Dat neemt de prikkel weg voor politie om veel boetes uit te delen. Geen bonnenquota meer.

- Er komen experimenten met buurtrechters die, tegen klein bedrag, eenvoudige zaken afhandelen bij burenruzies.

- Opsporingsdiensten mogen hacksoftware kopen. Dit is omstreden, omdat de politie hiermee zelf de wet overtreedt. De AIVD gaat scannen wie de software levert. Het mag maar in ‘’enkele gevallen’’ gebruikt worden.

- Wraakporno verspreiden wordt apart strafbaar gesteld.

- Geweld en zedenplegers moeten straks verplicht naar hun rechtszitting komen als ze in voorlopige hechtenis zitten.

- Verbod op motorbendes wordt doorgezet.

- Er komt wet om jihadgangers langer vast te houden bij terugkomst als bewijs tegen hen nog niet rond is.

- Geen rechtbanken en gerechtshoven dicht.

- De strafmaat voor haatzaaien gaat naar 2 jaar.



Zorg

- Het verplichte eigen risico blijft gelijk op 385 euro, maar de zorgpremies zullen daardoor oplopen.

- Er is 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede verpleeghuiszorg.

- Deze kabinetsperiode is voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar. Er komt een nationaal plan van aanpak , met de focus op het bestrijden van roken en overgewicht.

- Er komt een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen.

- De discussie rond het voltooid leven wordt op de lange baan geschoven.

Groene plannen

- Focus ligt op bestrijding van CO2-uitstoot. Doel: reductie van 49 procent in 2030.

- Er komt voor lange termijn een nationaal klimaat- en energieakkoord.

- Er komen op korte termijn meer kavels bij voor windenergie op zee, een minimumprijs voor CO2 voor de energiesector en vergroening van het belastingstelsel.

- De subsidiëring van bijstook met biomassa in kolencentrales wordt in 2024 gestopt.

- Alle kolencentrales moeten voor 2030 gesloten zijn. Verder moeten in 2021 nieuwe woningen en gebouwen niet meer verwarmd worden met gas.

Sport

- Het kabinet verdubbelt de extra bijdrage aan topsport (van 10 naar 20 miljoen euro), om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams.

- Er komt meer ruimte voor topsporttalenten om onderwijs en hun sport combineren.

- Er wordt structureel 5 miljoen euro extra uitgetrokken voor de organisatie van sportevenementen in Nederland.

- Er komt 10 miljoen euro vrij voor de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.