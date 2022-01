Dit zijn de nieuwe bewindslieden in het kabinet-Rutte IV

Naast vier ministers levert het CDA ook twee staatssecretarissen: de Maastrichtse wethouder Vivianne Heijnen wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij wordt op het ministerie van Financiën staatssecretaris voor Fiscaliteit.



Opvallend is dat Raymond Knops niet terugkeert in Rutte IV. Hij was in het huidige kabinet staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Eerder werd al bekend dat CDA-ministers Ferd Grapperhaus en Ben Knapen niet zouden terugkeren in het nieuwe kabinet.



Wopke Hoekstra spreekt in een toelichting van een ‘vernieuwd CDA-team’ met ‘stuk voor stuk herkenbare CDA’ers’. Hoekstra: ,,Onze opdracht met het coalitieakkoord is om een antwoord te vinden op de verharding en polarisatie in de samenleving. Om de balans te herstellen tussen welvaart en welzijn, en vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om stevige bestuurders met oog voor de samenleving en een grote verbondenheid met ons CDA.”



Voor Van Gennip betekent het ministerschap een terugkeer naar Den Haag. Zij was al eens staatssecretaris voor Economische Zaken en werkt daarvoor, net als Hoekstra, bij McKinsey. Sinds 2020 is ze voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar VGZ.



Bruins Slot was tot 2019 Tweede Kamerlid. Zij verliet het Binnenhof om gedeputeerde in Utrecht te worden.