Dit zijn de geldschieters van politieke partijen: van Pinkpop-baas Smeets tot miljonairs in Azië

De ex-baas van Pinkpop is er één, mannen uit de Quote-500, zakenlui tot in Hongkong of rijke telgen van ondernemersfamilies: een bonte stoet aan BN’ers en minder bekende rijken doneerden vorig jaar aan politieke partijen.