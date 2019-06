‘Dit was onverantwoorde knulligheid’

Minder-minderproces Hof: proces tegen Geert Wilders gaat gewoon door

19:32 Geert Wilders wilde vandaag alles op alles zetten om het hoger beroep in zijn minder-Marokkanenproces te torpederen. De PVV-leider claimt dat zijn zaak door politieke druk tot stand kwam en dat een belangrijke getuige is afgehaakt door - eveneens - politieke druk. Wilders wilde vier topambtenaren horen over de vermeende invloed van de politiek. Het Hof heeft zijn verzoeken vandaag echter grotendeels afgewezen. Hierdoor gaat de strafzaak gewoon door. Lees alles hieronder terug in ons liveblog.