Dit overweegt het kabinet: meer sport voor jongeren, extra contactberoepen open

Baudet zegt peilingen niet te geloven

21 februari Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet gelooft niet dat de peilingen kloppen. Baudets partij staat in de meeste peilingen nu op drie tot vier zetels, maar volgens hemzelf zouden dat er veel meer moeten zijn. Eerder riep hij zijn achterban op om op 17 maart in stemlokalen te gaan controleren of alles wel eerlijk verloopt.