Dit besluit het kabinet vandaag: bso's maandag open, verder geen snelle versoepelingen

De hoop dat Nederland al van meer vrijheid kan proeven vanaf 21 april is vervlogen: het kabinet houdt de voet op de rem tot 28 april. Onder voorwaarden kunnen dan terrassen en winkels meer open, maar alleen als de piek van de derde golf inderdaad voorbij is. Wel kunnen de buitenschoolse opvangverblijven vanaf maandag weer helemaal open.

Voor de bso’s gaan dezelfde coronaregels gelden als voor basisscholen, bevestigen ingewijden. Verder mogen alleen studenten rekenen op snelle versoepelingen: vanaf 26 april kunnen zij weer deels fysiek onderwijs volgen. Studenten moeten zich straks laten testen op het coronavirus voordat ze naar de hogeschool of universiteit gaan. Andere verruimingen gaan pas op z’n vroegst 28 april in.

Als de coronacijfers het toelaten kunnen winkels en buitenhoreca onder voorwaarden dan weer meer open, meldt een bron. Dat wordt volgende week opnieuw bekeken: ,,Ook de avondklok en de bezoekbeperking moet vanaf dat moment geschrapt kunnen worden. Dat hangt wel af van de aantallen infecties en ziekenhuisbezetting.” De horeca en detailhandel zal open kunnen met strikte regels rond bezoekersaantallen en tijdslots. De precieze voorwaarden worden vanavond bekendgemaakt.

Vorige week lekte uit dat het de bedoeling was dat alles per 21 april versoepeld zou worden, maar dat wordt dus later. Het kabinet wil eerst veilig over ‘de piek’ van de derde golf heen zijn.

Dat besluit gaat overigens niet zonder slag of stoot: burgemeesters willen al eerder meer ruimte voor terrassen en buitenlocaties, maar volgens het kabinet zit dat er nu niet in. Het kabinet blijft bij het standpunt dat het niet eerder kan dan 28 april, meldt een bron. ,,Meer zit er niet in.”

,,De situatie is epidemiologisch nog niet zo dat we dat verantwoord vinden”, zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) maandag ook. ,,De piek in de ziekenhuizen is in zicht, maar we zijn er nog niet overheen”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). ,,Als we er overheen zijn, kunnen we de volgende stap zetten met versoepelingen.”

Burgemeesters

De behoudende kabinetskoers zet kwaad bloed onder burgemeesters. Zij drongen deze week bij herhaling aan op een heropening van terrassen of grote ‘doorstroomlocaties’ om in geval van mooi weer de drukte te kunnen spreiden. ,,Dit is niet meer te handhaven, behalve met een waterkanon”, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. ,,Dan komen wij op een agressieve manier tegenover onze bevolking te staan. Wij vinden dat er een gecalculeerd risico genomen moet worden, net als met het basisonderwijs”, zei Aboutaleb. ,,De vraag is wat zwaarder weegt: het gevaar van besmettingen of het welzijn van mensen en regels die niet meer gehandhaafd kunnen worden?”

Volledig scherm Drukte in het Amsterdamse Vondelpark. De toegang tot het park werd al een paar keer tijdelijk afgesloten omdat het te druk was. © ANP

Minister Grapperhaus hield toch voet bij stuk na overleg. Hij zei gisteren dat het kabinet ‘per week’ gaat bekijken of de terrassen open kunnen. ,,We houden bij wijze van elke dag een vinger aan de pols.”

Bijval

De oproep om terrassen te heropenen krijgt wel bijval van ziekenhuizen. Lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centra (UMC) Mark Kramer is het eens met hun dringende verzoek om de buitenruimten gereguleerd te heropenen. Eerder liet de bestuursvoorzitter van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis al weten dat hij de oproep van de burgemeesters steunt.

,,In de grote parken zitten mensen nu dicht op elkaar”, zegt Kramer. ,,Het is beter om de terrassen weer te openen, mits gemeenten goed letten op de handhaving van de coronamaatregelen. Ik geef de burgemeesters gelijk. Nu is de drukte niet te reguleren.” Volgens de internist is de druk onverhoopt hoog in het Amsterdam UMC ziekenhuis. Hij ziet daarom geen mogelijkheid voor andere versoepelingen. ,,De enige uitweg uit deze ellende is vaccineren, vaccineren, vaccineren. Tot die tijd moeten we de tanden op elkaar zetten.”

