Dikke cheque voor gemeenten: 777 miljoen euro voor schade door coronacrisis

Eind mei kwam het kabinet al met een eerste steunpakket van 566 miljoen euro voor de lokale overheden. Dat bedrag wordt nu ruimschoots verdubbeld. ,,Het is belangrijk dat iedereen kan blijven rekenen op goede dienstverlening, van zorg tot openbaar vervoer, van begeleiding naar werk en toezicht en handhaving tot het in stand houden van sport en culturele voorzieningen’’, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Buurthuizen

In het nieuwe pakket zijn specifieke bedragen uitgetrokken voor uiteenlopende voorzieningen. Zo krijgen de Nederlandse buurt- en dorpshuizen in totaal 17 miljoen euro. Volgens Ollongren en Vijlbrief is dat nodig voor ‘het voortbestaan’ van een ‘belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving’. Ook krijgen gemeenten 30 miljoen euro voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.