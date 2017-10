'Dijsselbloem vertrekt uit Tweede Kamer'

Groep D66-leden wil congres afdwingen

10 oktober Een groep ‘betrokken D66-leden’ is via Facebook een actie begonnen om de partij te dwingen een congres uit te schrijven. Zij willen niet alleen worden bijgepraat over het regeerakkoord, zoals D66 vrijdagavond in Amersfoort gaat doen, maar zich kunnen uitspreken over dat akkoord.