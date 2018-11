Dijkhoff: Aangifte zonde van de tijd, biologisch afbreekbare ballonnen gebruikt

,,Verspreiding van vijfhonderd stuks zwerfafval is een economisch delict’’, zegt Teunissen die vanochtend aangifte deed bij het Haagse politiebureau op de Jan Hendrikstraat. ,,Ik vind het een heel principiële zaak, dat zal het Openbaar Ministerie ook moeten vinden.’’



,,We hebben de minst schadelijke biologisch afbreekbare variant besteld”, zegt VVD-partijwoordvoerder Raymond Mens. Hij wast zijn handen in onschuld: ,,Door de ballonnen met helium te vullen, verpulveren ze volgens de fabrikant op grote hoogte door bevriezing en landen er kleine stukjes afbreekbare ‘milieu-latex’ op de grond, in plaats van een hele ballon als het plastic was geweest.’’



Maar marien bioloog dr. Jan Andries van Franeker van Wageningen University & Research prikt de VVD-ballon door. ,,Onbegrijpelijk dat de grootste politieke partij van Nederland geen feeling heeft voor ontwikkelingen in de samenleving’’, zegt hij. ,,Het verhaal van de ballonnenindustrie dat latexballonnen afbreekbaar zijn, is allang doorgeprikt. Dat duurt heel lang. Het maakt mij boos omdat het domweg slecht is voor vogels en zeeschildpadden.’’



