Denk-oprichter Öztürk wordt lijsttrekker Eerste Kamer

Dat maakte de partij vanmiddag bekend bij het monument voor de gastarbeider in Rotterdam. Öztürk wordt in de Tweede Kamer opgevolgd door Gladys Albitrouw. Zij is al langer betrokken bij de partij en is penningmeester.

Öztürk kwam na de verkiezingen van 2012 de Tweede Kamer in, toen voor de PvdA. Na een ruzie over de opstelling van de PvdA-fractie en de eigen minister Lodewijk Asscher in het integratiedebat verliet hij eind 2014 samen met Tunahan Kuzu de fractie en begonnen ze samen een tweemansfractie.

Begin 2015 werd hun partij Denk opgericht. Bij de verkiezingen van 2017 behaalde Denk drie zetels; naast Kuzu en Öztürk kwam ook Farid Azarkan de Kamer in.

Öztürk kwam twee weken geleden nog in het nieuws omdat hij hard in botsing kwam met PVV-Kamerlid Machiel de Graaf. Het Denk-Kamerlid beschuldigde hem van fraude, zonder daarvoor bewijs te leveren. De Graaf reageerde woest en zei dat hij zijn Denk-collega ‘zou najagen’. ,,Dan ben je van mij.’’

Botsing