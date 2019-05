Dekker: systeemfouten verholpen na Michael P.

Bij de latere moordenaar van Anne Faber, Michael P., bleek dat zo’n zogenoemde risicotaxatie en delictanalyse niet was gedaan, waardoor de kliniek waar hij terechtkwam niet wist hoe gevaarlijk hij was. P. kon daarna snel op verlof, waarna hij uiteindelijk Anne Faber verkrachtte en doodde.



Dekker beloofde na een kritisch rapport over die systeemfout verbeteringen. De minister staat in zekere zin onder curatele van de Tweede Kamer, dus laat hij nu in een uitgebreide brief weten hoe ver hij hiermee is.



Hij merkt op dat voortaan ook standaard het Openbaar Ministerie wordt geraadpleegd om advies te geven als een zeden- of geweldpleger van de bajes naar een zorgkliniek wordt verplaatst.

Dekker: ,,We moeten leren van fouten en dingen die we zelf beter kunnen doen ook echt doen. Er was een blinde vlek ontstaan als het gaat om de bescherming van de samenleving. Daar hebben we nu maatregelen op genomen.” Hij zegt ook in contact te staan met de ouders van Anne Faber, maar wilt dat niet toelichten.

Verlof

Dekker laat verder weten dat er kritischer gekeken wordt naar het toekennen van verlof. Zo kunnen gedetineerden hier pas in de laatste fase van hun straf voor in aanmerking komen.

Een van de ergernissen in de zaak van P. was dat hij zijn medische dossier geheim kon houden. Hij deed namelijk een beroep op het medische beroepsgeheim.

Zo konden zijn behandelaars niet beschikken over oudere rapportages waarin stond dat hij was veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes. P. werd daardoor alleen behandeld voor agressie en drugsgebruik.

Dossiers

Volgens Dekker is dat straks niet meer mogelijk. Persoonsdossiers, behandeldossier en een verslag over hoe de behandeling is verlopen gaan nu mee naar de volgende instantie of behandelaar die een gedetineerde over de vloer krijgt. In november zou er een standaard ‘instructie’ klaar moeten zijn om dat te regelen.