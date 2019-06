Dekker: stomme fouten gemaakt rond M.

Volgens Dekker had de kliniek ‘beter en meer open’ moeten communiceren toen bleek dat M.(43) was verdwenen.



Volgens Dekker (VVD) had de kliniek eerder en sneller met de burgemeester en bewoners moeten ‘communiceren dat er iets aan de hand was’. ,,We moeten mensen gerust stellen dat we er bovenop zitten om iemand weer binnen te halen.” Ook had de kliniek eerder moeten zeggen dat M. medicijnen nodig had. Dekker noemt dat ‘een stomme fout’. Hij houdt nu dagelijks contact met de kliniek, nadat hij de directie al had ontboden.

De gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, moest via het AD vernemen dat M. vertrokken was, waarna de burgemeester in woede ontstak. Hij is van mening dat de kliniek hem had moeten informeren. Er is afgesproken dat de kliniek ‘eerder en helderder’ moet communiceren. Dekker benadrukte dat vandaag nog eens. Volgens hem had de kliniek ‘eerlijker’ moeten zeggen wat er ‘aan de hand is’. ,,En niet beroepen op formele posities.”

Al klinkt Dekker ook laconiek: ,,Het gebeurt wel eens dat iemand niet terugkeert van verlof.’’

De directie van de kliniek werd deze week door Dekker ontboden op het ministerie in Den Haag, nadat de 43-jarige psychiatrisch patiënt Peter M. met de noorderzon bleek te zijn vertrokken tijdens een onbegeleid verlof. M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen.

De affaire is pijnlijk omdat de moordenaar van Anne Faber, Michael P., ook in de kliniek in Den Dolder werd behandeld. Diverse rapporten van inspecties oordeelden daarna snoeihard over de werkwijze van de kliniek en dat P. niet op verlof had gemogen waardoor Faber gedood kon worden. De kliniek had daarbij onvoldoende gedacht aan de risico’s voor de samenleving.