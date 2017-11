Defensie: geld tekort voor laatste drie JSF's

Ze schrijft dat er net niet genoeg projectbudget is voor de drie gevechtsvliegtuigen, maar lijkt het probleem nog niet als definitief te beschouwen. ,,Het besluit over de bestelling van de drie resterende toestellen is in 2019 aan de orde'', aldus Visser. ,,Tegen die tijd zal ik de Kamer daarover informeren.''

Paradepaardje

Over de peperdure kisten wordt al ruim 18 jaar gepraat. Het ene na het andere onheilspellende bericht volgde elkaar afgelopen jaren in rap tempo op. Het paradepaardje van de luchtmacht had scheurtjes en zwakke plekken. Was kwetsbaar voor onweer. Had software die niet werkte. Bommen die niet vielen. Er waren problemen met de geavanceerde helm. Piloten die nekletsel zouden oplopen bij het gebruik van de schietstoel. En de kosten? Die bleven maar oplopen. Eerst kon defensie er 85 kopen. Later hoopte de minister op 68. Het werden er 37.